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عاجل.. تراجع 3 جنيهات في أسعار الذهب بمحلات الصاغة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:17 م
بوابة الفجر
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 يونيو 2020 خلال التعاملات الظهيرة وذلك بعد بداء موجة الانخفاض في ختام تعاملات أمس على خلفية انحسار الارتفاعات العالمية وانخفاض سعر الأوقية، حيث فقد سعر جرام الذهب الأكثر رواجا في مصر 3 جنيهات من قيمته وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

عيار ١٨ : 656.55
عيار ٢١ : 766
عيار ٢٤ : 875.40
الجنيه الذهب : 6128
السعر العالمي : 1719


وشهدت أسعار الذهب تراجع حاد في نهاية التعاملات أمس الثلاثاء، بضغط من الارتفاع الملحوظ للأسهم الأمريكية خلال التعاملات وسط مراهنة المستثمرين على تعافي الاقتصاد بسرعة مع رفع قيود الإغلاق.

وجاء أداء المعدن الأصفر في جلسة متقلبة، حيث سجل أعلى مستوى في أسبوع في وقت مبكر من التعاملات، وسط تزايد الاحتجاجات العنيفة في الولايات المتحدة، وبالتزامن مع قرارات إعادة فتح الاقتصادات في كثير من الدول عالمياً.


وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر الجيش من أجل وقف الاحتجاجات وأعمال العنف التي اندلعت على خلفية مقتل مواطن من أصل إفريقي يدعى "جورج فلويد".

وجاءت خسائر الذهب رغم التوقعات التي تشير إلى انكماش تاريخي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني يقارب 53 بالمائة.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليو شهر أغسطس بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 16.30 دولار مسجلاً 1734 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1757 دولاراً للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن بنسبة 0.8 بالمائة وهو ما يعادل 13.25 دولار إلى 1726.46 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 97.687.

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