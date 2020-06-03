محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.26%

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الثاني دور يونيو للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ عقب الانتهاء من أعمال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية وذلك بحضور د. نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وقيادات المديرية.





وحرص المحافظ، على تقديم التهنئة للطلاب الناجحين متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح، مؤكدا أنه يتم بذل أقصى الجهود بالتعاون بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية وتوفير الجو الملائم للطلاب لتحقيق التفوق والتميز في ظل الأجواء والظروف التي تمر بها البلاد.





وقال د. نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم، إن نسبة النجاح بين الطلاب بلغت ٩٩.٢٦% مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين قدموا المشروعات البحثية عوضا عن امتحانات الفصل الثاني هو ١١٣٧٩ طالبا وطالبة و١١٣٦٤ طالبا وطالبة منتظمين بينهم ٥٥١٠ بنات و٥٨٥٤ بنين وإجمالي عدد الناجحين ١١٢٥٨ طالبا وطالبة.





وأضاف باهي، أن عدد من تقدموا بالمشروعات البحثية الفردية الورقية ٥٧١٣ طالبا والجماعية الورقية ٣٨٧٩ طالبا والإلكتروني ١٦٣٢ طالبا، مشيرا إلى أن المديرية بدأت فعليا في إطلاق روابط للتقدم إلكترونيا بمرحلة رياض الأطفال كما تم الإعلان موقع الوزارة للتقدم للصف الأول الابتدائي إلكترونيا وذلك لتسهيل على أولياء الأمور واتباع الإجراءات الاحترازية ببورسعيد لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وفي سياق مختلف، عقد مجلس ادارة المنطقة الصناعية اجتماعا اليوم الاربعاء برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك بحضور اعضاء مجلس ادارة المنطقة ومدير المنطقة الصناعية.





وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الخاصة بالمستثمرين وسبل جذب الاستثمار إلى المنطقة الصناعية.





وأكد محافظ بورسعيد، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتسعى جاهدة لتذليل اي عقبات أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل.



