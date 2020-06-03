مفاجأة.. برشلونة يحسم مصير نجم الفريق

حسم نادي برشلونة الإسباني في الساعات القليلة الماضية مصير واحد من نجوم الفريق وموقفه من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل كليمينت لينجليت مدافع برشلونة في الصيف القادم.





وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي برشلونة لا ينوي نهائيا التفريط في خدمات لينجليت في هذا الصيف سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.





وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة كان ينوي التعاقد مع مدافع جديد في الصيف القادم ولكن بشبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي بسبب انتشار فيروس كورونا قرر التراجع عن هذا القرار والاعتماد على اللاعبين الموجودين.





كما أكدت الصحيفة أنه سيتم عقد جلسة مع لينجليت الفترة القادمة من أحد مسئولو نادي برشلونة لإخباره بأن النادي لا ينوي الاستغناء عنه نهائيا في نهاية الموسم الجاري.



