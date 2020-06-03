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إعصار "نسيارغا" يهدد مدينة مومباي الهندية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:10 م
إعصار
إعصار
وكالات

كشفت السلطات الهندية، اليوم الأربعاء، أن مدينة مومباي، التي تقع على الساحل الغربي للبلاد، سوف تتعرض لإعصار "نسيارغا" الذي يعد أول إعصار يهدد المدينة من أكثر من 7 عقود.

 

ووفقًا للسلطات في مدينة مومباي، بولاية مهاراشترا، أصبح إعصار نسيارغا "الآن" على بعد 200 كيلومتر من المدينة، مشيرة إلى أن سرعته قد تتراوح بين 100 و110 كيلومترات في الساعة.

 

وكانت السلطات الهندية، رفعت من حالة التأهب لمواجهة الاعصار الذي سيضرب المدينة مومباي وولاية مهاراشترا وأجزاء من ولاية غوجارات، بحسب ما ذكر مراسلنا في الهند.

 

ويذكر أن نادرا ما تعرضت مومباي لأعاصير، وكانت آخر عاصفة قوية اجتاحت المدينة في العام 1948، وأدت إلى مصرع 12 شخصا وإصابة أكثر من 100 بجروح.

 

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، بأن إعصار نسيارغا من المتوقع يتحول إلى إعصار شديد يرافقه أمطار غزيرة ورياح شديدة قد تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة.

 

وقد قامت السلطات الهندية بإجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من المناطق الساحلية، بمن فيهم مصابون بفيروس كورونا في مدينة مومباي، كما تم إجلاء أكثر من 20 ألف مواطن من عشرات القرى الساحلية في ولاية غوجارات المجاورة، ومسقط رأس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

 

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الاثنين، تسجيل 8392 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد والإجمالي يقفز لأكثر من 190 ألفا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت العاصمة الهندية نيودلهي، سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، بأكثر من ألف إصابة.

 

وبحسب السلطات الصحية الهندية، فقد سجلت نيودلهي 1024 إصابة ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات فيها إلى 16281 إصابة، كما سجلت 13 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات بها إلى 316.

 

وبلغ عدد المصابين 5 ملايين 813 ألفا و919 مصابا، وبحسب الأرقام تم تسجيل 118 ألفا و919 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء العالم.

 

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد للوفيات بلغ حتى الآن نحو 102 ألف، فيما تجاوز عدد المصابين فيها 518 ألف مصاب.

 

وسجلت بريطانيا ثاني أكبر حصيلة وفيات حتى الآن بلغت نحو 38 ألف حالة وفاة، تليها إيطاليا بحصيلة تجاوزت أكثر 33 ألف حالة وفاة، وفي المرتبة الرابعة فرنسا بـحصيلة بلغت 28665 وفاة، تليها إسبانيا بـحصيلة بلغت 27119 وفاة.

 

وفي البرازيل تم تسجيل ارتفاعا حادا في عدد الوفيات وكذلك عدد المصابين، في الأيام الأخيرة، حيث توفي حتى الآن 26754 شخصا، وحلت الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المصابين بحصيلة تجاوزت 438 ألف مصاب.

 

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