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ارتفاع معدلات التضخم في تركيا بنسبة 11.4 % في مايو الماضي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات رسمية نشرتها هيئة الإحصاء التركية (تركستات) اليوم ارتفاع التضخم في تركيا في مايو الماضية بـ4ر11% على أساس سنوي.

وبحسب "الألمانية" كان التضخم ارتفع بـ 9ر10% في الشهر السابق على أساس سنوي.

ووصفت وكالة "بلومبرج" للأنباء معدل ارتفاع التضخم في مايو بأنه لم يكن متوقعا، موضحة أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عوض جزءا من تأثير تراجع الطلب.


وارتفعت تكاليف الأغذية، التي تمثل أكثر قليلا من خُمس سلة سلع المستهلكين، بـ9ر12%، مقابل ارتفاع سنوي بنسبة 3ر11% في أبريل.

أما التضخم في أسعار الطاقة، وهي محرك رئيسي لضغوط الأسعار على نطاق أوسع، فقد ارتفع إلى 2ر5% في مايو مقابل 3ر3% في الشهر السابق.

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