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ليس باهر المحمدي.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الإسماعيلي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:07 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
حسام مجدي
أشارت العديد من الأنباء في الفترة الاخيرة إلى دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم نادي الإسماعيلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونفت تقارير صحفية تونسية كل الأنباء المنتشرة حول تفاوض الزمالك مع بن يوسف لضمه في الصيف القادم.

وأكدت التقارير أن فخر الدين بن يوسف ليس ضمن اهتمامات نادي الزمالك في الصيف القادم نهائيا.

كما أشارت التقارير إلى أن فخر الدين بن يوسف يملك ثلاثة عروض بالفعل للتعاقد معه في الصيف سواء من الدوري القطري أو الإماراتي أو دوري الدرجة الثانية الفرنسي ولا يملك أي عروض من الزمالك.

يذكر أن عقد فخر الدين بن يوسف مع نادي الإسماعيلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري والأقرب حتى الآن بالنسبة للاعب هو الرحيل عن الدروايش ولكنه لم يحسم مستقبله بشكل نهائي حتى الآن.

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