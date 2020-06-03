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ارتفاع أعداد العاطلين في ألمانيا إلى 2.813 مليون شخص
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:53 م
ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا في مايو الماضي مجددا مقارنة بالشهر السابق له بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.
وبحسب "الألمانية" أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل اليوم في مدينة نورنبرج أن عدد العاطلين ارتفع الشهر الماضي بواقع 169 ألف شخص إلى 813ر2 مليون شخص مقارنة بأبريل الماضي.
ومقارنة بمايو عام 2019، ارتفع عدد العاطلين عن العمل بواقع 577 ألف شخص.
وفي منطقة اليورو ارتفع معدل البطالة بواقع 0.2 نقطة مئوية خلال شهرأبريل الماضي، وهو الشهر الذي اعقاب فرض معظم الدول الأوروبية إجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وقالت وكالة الاحصاءات الأوروبية " يوروستات" اليوم الأربعاء إن معدل البطالة بلغ 7.3%، مقارنة بـ 7.1% في شهر مارس الماضي في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة بحسب ما ذكرت "الالمانية".
وبلغ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة 6.6% في أبريل 2020، مقارنة بـ 6.4% في مارس الماضي، بزيادة بواقع 397 ألف شخص.
وكانت منطقة اليورو قد شهدت تراجع معدل البطالة لفترة طويلة عقب ارتفاع المعدل بأكثر من 12% عام 2012، على الرغم من أن عدد العاطلين يختلف بصورة كبيرة من دولة لأخرى.
وتواجه اليونان وإيطاليا وإسبانيا مشاكل تتعلق بسوق العمالة، وتؤثر بصورة خاصة على الشباب.
وقالت يوروستات إنه منذ شهر مارس الماضي، أدت إجراءات احتواء فيروس كورونا" لزيادة كبيرة في أعداد طلبات إعانة البطالة في أنحاء الاتحاد الأوروبي".