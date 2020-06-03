ارتفاع أعداد العاطلين في ألمانيا إلى 2.813 مليون شخص

ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا في مايو الماضي مجددا مقارنة بالشهر السابق له بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.





وبحسب "الألمانية" أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل اليوم في مدينة نورنبرج أن عدد العاطلين ارتفع الشهر الماضي بواقع 169 ألف شخص إلى 813ر2 مليون شخص مقارنة بأبريل الماضي.





ومقارنة بمايو عام 2019، ارتفع عدد العاطلين عن العمل بواقع 577 ألف شخص.



