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إعلان عنصري وغير لائق لـ"فولكس فاجن" يثير غضب العاملين بها.. والشركة تعتذر! (فيديو)

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:01 م
لقطة من إعلان فولكس فاجن العنصري
لقطة من إعلان فولكس فاجن العنصري
سحبت شركة فولكس فاجن الألمانية، إعلانًا تم نشره على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لسيارات جولف، واعترفت بأنه عنصري وغير لائق، قائلة إنها ستحقق في كيفية حدوث ذلك وستكون هناك عواقب لنشره.

وقالت شركة السيارات الألمانية، التي عانت من العديد من المشاكل والسمعة السيئة خلال الخمس سنوات الماضية، وخاصةً بعد أن اعترفت بالغش في اختبارات انبعاثات الديزل، إنها لا تتسامح مع أي شكل من أشكال العنصرية.

وتظهر في ذلك الإعلان يد كبيرة تتلاعب برجل من أصحاب البشرة السمراء، كان يحاول الاقتراب من سيارة جولف الجديدة، ثم قامت اليد بدفعه ونقره بقوة بإصبع الشاهد، وأبعدته عن السيارة التي كانت تقف على جانب أحد الشوارع.

وأشار التليفزيون الألماني إلى أن اليد يمكن أن تفسر على أنها رمز "للقوة البيضاء"، في حين أن الحروف التي تظهر على الشاشة تشير إلى العنصرية باللغة الألمانية.

وطالب مجلس العاملين في شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات برد سريع من الشركة بشأن المنشور الدعائي العنصري والمهين لأصحاب البشرة السمراء.

وجاء في رد من ممثلي العاملين في الشركة على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن هذا الموضوع، القول: "في واقعة المقطع الإعلاني لفولكس فاجن، ستكون الخطوة الأولى المهمة هي سرعة إظهار عملنا الداخلي من أجل كشف ملابسات الواقعة".

وطالب العاملون بالوفاء بما أعلنته الشركة من طرح نتيجة أولية للكشف عن ملابسات الواقعة في مطلع الأسبوع المقبل.

كانت فولكس فاجن أعلنت اعتذارها في نهاية الشهر الماضي عن المقطع الدعائي للسيارة جولف الجديدة المنشور على انستجرام بعدما قوبل بانتقادات حادة، ويظهر المقطع القصير، الذي أثار رود أفعال قوية في شبكات التواصل الاجتماعي، رجلا اسود تدفعه يد بيضاء ضخمة من أمام السيارة ثم تقذف به بضربة أصبع إلى مدخل أحد المنازل.

وكان يورجن شتاكمان، مدير التسويق في فولكس فاجن، قد وصف المقطع آنذاك بأنه " فيديو دعائي عنصري" يهين كل إنسان محترم، وذكر أن نتائج التحقيق في الواقعة والعواقب المترتبة عليها، سيتم إعلانها على الرأي العام.

وكانت مجلة "دير شبيجل" ذكرت أن المقطع كان قد ظهر على حساب شتاكمان الرسمي على تويتر قبل 11 يوما من نشره على انستجرام، وذلك قبل أن تتم إزالته بعد أول انتقاد.

وذكرت فولكس فاجن أنها ستنظر في الفترة الزمنية الكاملة خلال التحقيق في واقعة الفيديو العنصري بما في ذلك التغريدة المنشورة يوم 8 مايو على حساب شتاكمان على تويتر.

وقال متحدث باسم فولكس فاجن، إن "السيد شتاكمان لم يتم إخطاره بالتنويه الخاص بالفيديو الذي نشرته الإدارة المتخصصة، ولا بإزالته".

وحذر مجلس العاملين من الاستنتاجات المتسرعة وأكد سريان مبدأ افتراض البراءة بالنسبة لشتاكمان، وحذر من أن الشركة صارت مهددة بالتعرض لموقف إشكالي واسع النطاق على صعيد شبكات التواصل.

شاهد.. إعلان فولكس فاجن العنصري:-

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