بعد أزمتها مع وزيري.. هيفاء وهبي تطرح أغنية باللهجة المصرية

تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، لطرح أغنية جديدة "سينجل" باللهجة المصرية حيث تحمل طابع "ستايل غربي" وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب" خلال شهر يوليو المقبل.

الأغنية من كلمات الشاعر هانى رجب، ومن ألحان مديح محسن، وتوزيع موسيقي أمين نبيل.

في اتجاه آخر أثارت وهبي، الجدل بسبب القضية المرفوعة ضدها من قبل مدير أعمالها محمد وزيري، في محاولة إثباته زواجه العرفي منها.

وبدأت هذه الأزمة من رفع محمد وزيري، قضية على وهبي، في نيابة جنوب القاهرة لشئون الأسرة لإثبات زواجه عرفيًا منها.

وكشف محامي هيفاء وهبي ياسر قنطوش عن رفعه دعوى ضد مدير أعمالها محمد حمزة عبد الرحمن وذالك بعد استيلاءه على أموالها وإيداع هذه الأموال في حسابه الشخصي.

ونفت الفنانة هيفاء وهبي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول زواجها العرفي من محمد وزيري وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلقت وهبي قائلة: "ادعاء إثبات زواج المدعى عليه هو كلام عار عن الصحة وسأتخذ بعد انتهاء الإجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيجة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك شكرا".