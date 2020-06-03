Advertisements

بعد أزمتها مع وزيري.. هيفاء وهبي تطرح أغنية باللهجة المصرية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
نور طلعت

تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، لطرح أغنية جديدة "سينجل" باللهجة المصرية حيث تحمل طابع "ستايل غربي" وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب" خلال شهر يوليو المقبل.

 

الأغنية من كلمات الشاعر هانى رجب، ومن ألحان مديح محسن، وتوزيع موسيقي أمين نبيل.

 

في اتجاه آخر أثارت وهبي، الجدل بسبب القضية المرفوعة ضدها من قبل مدير أعمالها محمد وزيري، في محاولة إثباته زواجه العرفي منها.

 

وبدأت هذه الأزمة من رفع محمد وزيري، قضية على وهبي، في نيابة جنوب القاهرة لشئون الأسرة لإثبات زواجه عرفيًا منها.

 

وكشف محامي هيفاء وهبي ياسر قنطوش عن رفعه دعوى ضد مدير أعمالها محمد حمزة عبد الرحمن وذالك بعد استيلاءه على أموالها وإيداع هذه الأموال في حسابه الشخصي.

 

ونفت الفنانة هيفاء وهبي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول زواجها العرفي من محمد وزيري وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

 

وعلقت وهبي قائلة: "ادعاء إثبات زواج المدعى عليه هو كلام عار عن الصحة وسأتخذ بعد انتهاء الإجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيجة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك شكرا".


أخبار تهمك

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. باريس سان جيرمان يضع شرطا مستحيلا أمام برشلونة

منذ 41 دقيقة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 15 ساعة

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ أقل من ساعتين

"صحة البرلمان": مستشفيات خاصة تطلب 300 ألف كمقدم لعلاج المصاب بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. 4 محافظات تسجل أقل معدلات إصابة بكورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

منذ حوالي 13 ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قرارات حاسمة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:11 م

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

01:16 م

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

01:36 م

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

12:53 م

قرارات حاسمة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

01:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين