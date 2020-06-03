ريال مدريد وأتلتيكو يتضامنان ضد فيروس كورونا

تضامن ناديا ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في حملة لمكافحة فيروس كورونا الذي تحول إلى وباء عالمي في جميع الدول.

ظهر في الفيديو الإعلاني لحملة التضامن، لاعبي الريال الإسبانيين سيرجيو راموس، وداني كارفاخال، ونظرائهما في "الروخيبلانكوس"، خورخي كوكي، وساؤول نيجيز.

وتهدف الحملة إلى مساعدة الأشخاص المتضررين من فيروس كورونا، ودعوة السكان في مدريد لتقديم يد العون للاشخاص المحتاجين والأكثر ضعفاً.

باريس سان جيرمان يضع شرطا مستحيلا أمام برشلونة

يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمنهع نجمه البرازيلي نيمار من الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن أن باريس سان جيرمان يفرض شروطاً مُستحيلة على نيمار من أجل السماح له بالعودة إلى برشلونة، وهي الحصول على 175 مليون يورو نقداً من البارسا.

وأشارت الصحيفة الكاتالونية أن نادي العاصمة الفرنسية، لا يريد التحدث عن دخول بعض اللاعبين فى الصفقة، ولن يبيعه إلا نقداً، وهو ما يشير إلى استحالة قيام برشلونة، ولا أي نادٍ أوروبي آخر بدفع هذا الرقم، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية الناجمة من توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أنه إما أن تتغير الأمور كثيراً، أو لن يتمكن نيمار من العودة إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي.

فى الوقت نفسه، كشفت تقارير صحافية فرنسية، أن النجم نيمار دا سيلفا، يسعى للضغط على إدارة النادي من أجل الموافقة على العودة لصفوف فريقه السابق برشلونة، وذلك من خلال رفضه فكرة مسؤولي "البى إس جى" بتخفيض راتبه الضخم بسبب الأزمة الاقتصادية التى تواجهها الأندية فى الفترة الأخيرة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة لو فيجاور الفرنسية: "نيمار الذي يحصل على راتب يصل إلى 3 ملايين يورو، يرفض بشدة فكرة تخفيض الأجر الخاص به وهو ما يجعله يضغط للرحيل عن سان جيرمان في الميركاتو الصيفي المقبل".