هيفاء وهبي في مغامرة جوية برأس الخيمة (صور)

أصطحب مغامر عراقي الفنانة اللبنانية الشهيرة هيفاء وهبي في مغامرة حية بالإمارات من مطار نادي الجزيرة برأس الخيمة على متن الطائرة A22 في جولة ترفيهية يؤديان معاً استعراضات جوية في سماء الإمارات ، وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قد أستعدت كثيراً لهذه الفعالية والتي تم تصويرها من داخل الطائرة لتكون من أهم المغامرات الجوية للفنانة الشهيرة .

هذا ويترقب متابعي السوشيال ميديا الفيديو الكامل لهذه الرحلة الشيقة وتأتي تلك القفزة ضمن أعمال الكابتن فريد لفتة حامل الأرقام القياسية والمسجل في موسوعة جينيس العالمية كأحد أهم محطمي الأرقام القياسية في مجال القفز المظلي للتقارب الذي يسعى له الكابتن بين المبدعين في كافة المجالات والذي بناءاً عليه أسس مهرجانه الشهير "مهرجان أوتنابشتم الدولي للإبداع" والذي يعقد سنوياً ببغداد ويحوى مبدعين في كافة المجالات .