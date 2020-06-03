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مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:42 م
برشلونة
برشلونة
علي نبوي
أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء بأن نادي مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع أحد لاعبي فريق برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق به.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن النادي الإنجليزي يستهدف التعاقد مع سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل بناء على رغبة بيب جوارديولا مدرب الفريق.

وأضافت الصيفة بأن جوارديولا طلب من إدارة النادي الإنجليزي برغبته في ضم اللاعب الإسباني إلى صفوفه لحاجة الفريق إلى خدماته.

وتابعت الصيفة بأن تكسيكي بيجريستين، المدير الرياضي في مانشستر سيتي بالسؤال عن موقف اللاعب من أجل الدخول في مفاوضات مع برشلونة للتعاقد معه.

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