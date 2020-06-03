وكيل رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن مستقبله









كشف نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي مفاجأة بشأن مستقبل اللاعب في الفترة المقبلة.





وأكد نادر شوقي على موهبة رمضان صبحي التي لا يوجد خلاف عليها وأنه الافضل بالنسبة له بالطبع هو استكمال تجربة احترافه في الخارج.





وقال نادر شوقي في تصريحات إذاعية: " رمضان جاء إلى مصر حتى يعود لمستواه القديم باللعب في الأهلي، وفي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة تألق بشكل كبير جدا وتألق مع الأهلي أيضًا حتى تعرض للإصابة ومن الطبيعي أن يتابعه وكلاء اللاعبين والأندية".





وأضاف: " المرحلة الحالية تتعلق بالدوريات الأوروبية وموعد عودتها، ولا يوجد مقياس للأسعار، وليس من الحكمة أن يتحدث أحد بشأن أموال اللاعبين في الوقت الحالي".





وأختتم نادر شوقي: "بالطبع الأفضل للاعب مثل رمضان أن يشرفنا بالاحتراف في الخارج وبالتحديد لأنه قوي وموهوب".





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جدد نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، رفضه فكرة العودة من الاحتراف الخارجي، والانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، مطلع الموسم الجديد.

ورفض أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي، التفاوض مع بيراميدز سبورت، للانتقال إلى صفوفه، أو حتى العودة ضمن صفوف القلعة الحمراء، بالميركاتو الصيفي.

وأكد حجازي خلال اتصالات مع النادي الأهلي، بأنه يرغب في الاستمرار بالاحترام الخارجي، خاصةً في ظل تلقيه عدة عروض من أندية البريميرليج.

وحرص حجازي، على التأكيد لمسؤولي القلعة الحمراء، أن الأولية له ستكون التواجد في ملعب التتش، حال اتخاذه قرار بالعودة مستقبلًا.



