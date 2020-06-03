تأجيل محاكمة 3 متهمين لسرقتهم طفل بالإكراه في مدينة نصر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، تأجيل محاكمة 3 متهمين وهم كلا من "محمد. س" و"محمد.م" و"احمد. م" في اتهامهم بالسرقة بالإكراه في مدينة نصر لجلسة 8 يوليو القادم.





صد القرار برئاسة بعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت ومجدى خميس وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه.





واسندت النيابة للمتهمين وفق أمر الإحالة الصادر من محكمة الجنايات انهم بدائرة قسم مدينة نصر سرقوا المنقولات المملوكة للمجنى عليه الطفل مازن.م وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع بانه وابان سيره بفارغة الطريق ليلا اعترضه المتهمين وقد اشهر المتهم الاول سلاح ابيض "سكين" مهددا اياه بينما سيطر عليه ماديا المتهمون الثانى والثالث بتوثيقه من الخلف وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على المنقول حيازته والفرار هاربين.









قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، في إعادة إجراءات مُحاكمة مُتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث طلعت حرب"، بمعاقبته بالحبس لمدة سنة مع الشغل لما نسب اليه من اتهامات.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت فى وقت سابق بسجن المتهم وآخرين 5 سنوات غيابيا، وقام المتهم بعمل إعادة إجراءات على الحكم.

ويُواجه المتهم اتهام التظاهر دون تصريح والتجمهر وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة والخاصة وحيازة ألعاب نارية والتعدى على قوات الشرطة وحيازة شماريخ.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية المقيدة برقم ١٨٧٦ لسنة ٢٠١٥ كلي وسط، ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحيازة ألعاب نارية، والتعدى على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.



كانت قد أمرت نيابة قصر النيل بإحالة 61 متهما إلى المحاكمة في اتهامهم بالتظاهر دون تصريح في محيط نقابة الصحفيين ووسط القاهرة.

وأمرت النيابة قبل نظر تجديد حبس المتهمين داخل المحكمة، إحالة المتهمين جميعا في القضيتين 6407،6508 لسنة 2016 إلى جلسة موضوعية أمام محكمة الجنح.

كانت النيابة قد قررت إخلاء سبيل 55 متهما، وقررت حبس 61 آخرين 4 أيام في اتهامهم بالتظاهر دون تصريح في محيط نقابة الصحفيين ووسط القاهرة وميدان التحرير.



