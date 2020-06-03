Advertisements

مساعدات طبية من الإمارات إلى "داغستان" الروسية لمكافحة كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:37 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

دعمت دولة الإمارات، الأربعاء، داغستان الروسية، بطائرة مساعدات تحتوي على 9 أطنان من الإمدادات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

وكشف معضد حارب جابر الخييلي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية روسيا الاتحادية، أن المساعدات يستفيد منها 9 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

 

وقال معضد حارب جابر الخييلي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية روسيا الاتحادية: "لطالما كانت روسيا وستظل شريكاً رئيسياً لدولة الإمارات في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية.. وعندما تنشأ ظروف صعبة، تصبح هذه الشراكات أكثر أهمية من أي وقت مضى في تعزيز أواصر التضامن وتقديم المساعدة المنقذة للحياة في جميع أنحاء العالم".

 

وتابع معضد حارب جابر الخييلي: "مع إيصال المساعدات اليوم إلى داغستان، تؤكد دولة الإمارات التزامها بالعمل جنباً إلى جنب مع العاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية في روسيا للتغلب على هذا الوباء".

 

وكانت دولة الإمارات، أرسلت في الأول من شهر يونيو الجاري شحنة من الإمدادات الطبية إلى غروزني الروسية لمساعدتها في التصدي لجائحة "كوفيد-19".

 

كما قدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 701 طن من المساعدات لأكثر من 61 دولة، استفاد منها نحو 701 ألف من المهنيين الطبيين.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مساعدات طبية فيروس كورونا الامارات

أخبار تهمك

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ يوم

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ ساعتين

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ 41 دقيقة

عاجل.. 4 محافظات تسجل أقل معدلات إصابة بكورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ يوم

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن الموجة الثانية لكورونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

"صحة البرلمان": مستشفيات خاصة تطلب 300 ألف كمقدم لعلاج المصاب بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

روسيا تعفي الإماراتيين من تأشيرة الدخول المسبقة

الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى بوتسوانا لمكافحة كورونا

لمكافحة كورونا.. الإمارات ترسل شحنة مساعدات ثانية إلى أوزبكستان

الإمارات ترسل طائرة مساعدات لأوزبكستان لدعمها في مكافحة كورونا

طائرة مساعدات إماراتية إلى إثيوبيا لدعمها في مكافحة كورونا

الإمارات تقدم مساعدات وإمدادات طبية إلى زيمبابوي لمواجهة كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:11 م

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

01:16 م

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

12:53 م

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

11:20 ص

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

01:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين