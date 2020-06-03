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ديمبلي يقترب من الانضمام إلى يوفنتوس

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:35 م
ديمبلي
ديمبلي
علي نبوي
بدأ الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة منفتحًا للانضمام إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل رغبة النادي الإيطالي بالتعاقد معه.

تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء أشارت إلى أن اللاعب الفرنسي بدأ يغير قناعاته بالرحيل عن فريق برشلونة الإسباني والانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت صحيفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن هناك رغبة من جانب نادي يوفنتوس في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي على سبيل الإعارة.

وأضافت الصحيفة بأن بحث ديمبلي عن فرصة للعب والمشاركة يجعله منفتحا على العرض الذي يقدمه النادي الإيطالي.


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يخطط نادي برشلونة الإسباني لإيجاد عروض لبعض نجومه الذين تراجعت مستوياتهم مؤخرًا، لأسباب فنية أو بسبب الإصابات، بعد التعاقد معهم بمبالغ ضخمة فى فترات الانتقالات الماضية.

 

وتعاقد برشلونة مع فيليب كوتينيو من صفوف ليفربول مقابل 140 مليون يورو والفرنسى عثمان ديمبيلى من صفوف بوروسيا دورتموند مقابل 120 مليون يورو، والفرنسى أنطوان جريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.

 

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن أن برشلونة يبحث عن عرض للتخلص من كوتينيو مقابل 80 مليون يورو بينما يوافق النادي على بيع أومتيتي بالحصول على 30 مليون يورو فقط.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يقبل فكرة التخلى عن جناحه الشاب عثمان ديمبيلى، مقابل 42 مليون يورو فقط بسبب كثرة إصاباته.

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