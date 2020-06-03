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متحدث البرلمان: تحويل 80% من خدمات الحكومة إلى إلكترونية العام المقبل

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن المواطن المصرية عليه دور كبير في مواجهة أزمة فيروس كورونا، مناشدًا المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى نستطيع تجاوز الأزمة.

وأضاف "حسب الله"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر2"، اليوم الأربعاء، أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ما كان الاقتصاد المصري تحمل الاصطدام بفيروس كورونا، فهذا الإصلاح بمثابة مصل لتفادي صدمات أزمة كورونا. 

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن الحكومة تقوم الآن بدعم البنية التحتية للمساهمة في التحول الرقمي بشكل كامل، وهناك ميكنة لأغلب الخدمات الحكومية أصبحت أساس التعامل بين المواطن وأغلب الجهات بسبب أزمة كورونا، متوقعًا أن نتعامل من خلال الشاشة الإلكترونية مع معظم الخدمات الحكومية بنسبة 70-80% منتصف العام القادم.

1152 إصابة جديدة بالكورونا.. و47 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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