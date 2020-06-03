بشرى سارة بشأن حالات الشفاء من كورونا بالبحر الأحمر

أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن العمل يتم على قدم وساق داخل مستشفى حميات الغردقة، التي تم خصصت لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد، طبقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.





وأكد مرعي في تصريح خاص إلى "الفجر"، شفاء 3 حالات من مرضي كورونا، موضحًا أن إجمالي عدد الشفاء بمستشفي حميات الغردقة منذ أن خصصت المستشفي كمستشفي عزل مطلع الشهر الماضي، بلغ 32 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن هناك متابعات مستمرة من الأطقم الطبية والتمريض لحالات المستشفى.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن هناك كشفًا دوريا يوميًا على المرضي وجميع الفحوصات الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أنه قبل خروج أى حالة يتم عمل لها أكثر من مسحة، للتأكد من شفاء الحالة، مقدما كل الشكر والتقدير والاحترام لجنود "البالطو الأبيض" وزملائه من الأطباء والتمريض على جهودهم المبذولة خلال تلك الفترة الراهنة التي يمر بها العالم.







