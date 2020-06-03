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تامر حسني متردد في عرض فيلمه "مش أنا" على Netflix

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:23 م
بوابة الفجر
نور طلعت

تحاول شبكة "نتفليكس العالمية" أن تحصل على حقوق عرض فيلم "مش أنا" للفنان تامر حسني، وذلك عقب الانتهاء من تصوير المشاهد المتبقية منه.

 

حيث انتشرت مؤخرًا أخبار تفيد بتعاقد الفنان تامر حسني مع شبكة Netflix، لتحصل على حقوق العرض الأول لفيلمه الجديد "مش أنا".

 

وعلم "الفجر الفني" من مصادره أنه بالفعل تلقى حسني، عرضًا من شركة نتفليكس، لتعرض فيلمه الجديد حصريًا بدلًا من السينمات ولكن حسني، متردد حتى الآن ولم يبدى موافقة أو رفض لأن العرض مازال قيد الدراسة من قبل تامر ومدير أعماله وشقيقه حسام حسني.

 

يذكر أن الفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني، حلا شيحة، سوسن بدر، شيرين، أسما سليمان.

 

"مش أنا" من إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت.


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