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الصحة العالمية: روسيا تسجل انخفاضا في انتشار كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:14 م
روسيا
روسيا
وكالات

علقت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، على آخر بيانات فيروس كورونا في روسيا.

 

وقالت ميليتا فوينوفيتش، إن مدينة موسكو، وروسيا ككل، تسجلان انخفاضاً في انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

 

وأضافت خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، للمكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية: "نرى انخفاضا جيدا، وإن كان بطيئًا، في مؤشر الإصابة في روسيا الاتحادية وموسكو، لكن ليس على المستوى الذي توقعه الجميع، ولكنه موجود"​​​.

 

وكان مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كلوغه، أكد أن المنظمة ممتنة للشركاء الروس على إسهامهم في العمل التنفيذي للمنظمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

 

وفي مؤتمر صحفي افتراضي، قال كلوغه: "نواصل دعم البلدان في مجالات مثل علاج أمراض فيروس كورونا، والتشخيص المختبري، وعلم الأوبئة، والمراقبة الوبائية، واللوجستيات، وإمدادات المواد"​​​.

 

وتابع كلوغه: "أنا ممتن لشركائنا في روسيا وألمانيا وبريطانيا وبولندا لمساهمتهم في عملنا التنفيذي. لتوفير الفرق الطبية والمختبرات المتنقلة والمتخصصين".

 

وقد سجلت العاصمة الروسية موسكو 2297 إصابة من الإصابات الجديدة، مشيرا أيضا إلى تسجيل 728 إصابة في ضواحي العاصمة و 364 إصابة في مدينة سان بطرسبورج.

 

وبحسب البيان، تم تسجيل 162 وفاة جديدة في عموم روسيا خلال اليوم الماضي ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4855 شخصا.

 

وأشار البيان، إلى تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة باليوم السابق.

 

 

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