عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان - خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء - أعمال التطوير التى تشهدها مستشفيات الحميات والصدر، وخاصة مستشفى صدر العباسية، ومستشفى حميات إمبابة، ومستشفى القاهرة الفاطمي.





كما استعرضت عمليات إصدار التحديث الدوري لبروتوكول العلاج الخاص بفيروس “كورونا” المستجد، موضحة عناصر استمارة متابعة مصاب الفيروس، والذى يتلقى العلاج بالمنزل، والتي تتضمن بيانات تفصيلية عن المريض، وتاريخ بداية الأعراض، وتاريخ الانتهاء منها، ووجود مرض مزمن من عدمه، وعدد المخالطين للمريض بالمنزل، فضلا عن جدول يتضمن جرعات العلاج التي تسلمها وزارة الصحة للمصابين موزعة على الأيام المحددة للعلاج.





وأكدت أن بروتوكولات العلاج المعتمدة للحالات المصابة، طبقا لمستوى خطورة الإصابة، تم تقسيمها إلى أربعة مستويات، تتضمن الحالات البسيطة والمتوسطة والمتقدمة والشديدة.





بروتوكولات العلاج المعتمدة

وأوضحت أن الوزارة توفر الأدوية وفقًا لبروتوكولات العلاج المعتمدة، حيث تم توفير 500 ألف جرعة للحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات، هذا إلى جانب 8 ملايين جرعة للمخالطين للحالات الإيجابية، وكذا 2 مليون جرعة للحالات الإيجابية التي تخضع للعزل المنزلي.





وتطرقت الوزيرة إلى عملية تجهيز جرعات العلاج وتوزيعها عن طريق القوافل العلاجية والوحدات الصحية على حالات العزل المنزلي والمخالطين، موضحة أن إجمالي عدد وحدات الرعاية الصحية الأساسية علي مستوى الجمهورية التي تقوم بتوفير العلاج للمخالطين وحالات العزل المنزلي تبلغ 5013 وحدة.





معامل وزارة الصحة

كما تناولت بيانًا حول أعداد المعامل التابعة للوزارة التي يمكن من خلالها إجراء تحليل فيروس “كورونا” على مستوى الجمهورية، مضيفة أن عدد المعامل وصل إلى 32 معملًا موزعة على المحافظات، موضحة أنه جارٍ العمل على إضافة 8 معامل للتحليل أخرى قريبًا، بما يسهم فى زيادة القوى الاستيعابية للمعامل.



