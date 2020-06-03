بعد شائعة وفاة رجاء الجداوي.. تعرف على أبرز النجوم الذين لم يسلموا من شائعات الموت

انتشرت خلال ساعات قليلة على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية، ولكن سرعان مانفت أميرة مختارة ابنة رجاء الجداوي هذا الخبر، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة" أمي في الرعاية المركزة ولم تفقد الوعى ..ربنا يشفيها ويشفي كل مريض".

يرصد "الفجر الفني" الفنانين الذين لم يسلموا من شائعة الوفاة :

عادل إمام

يتعرض الزعيم عادل إمام دائما لشائعات بشكل مستمر، ونشرت في شهر مارس الماضى شائعة عن وفاته بعد تعرضه لوعكة صحية، ليخرج نجله رامي إمام فى اليوم التالى وينشر فيديو من داخل كواليس تصوير مسلسل فلانتينو لينفى بذلك صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى.

أحمد بدير

تعرض الفنان أحمد بدير لشائعة وفاته، وذلك بعد أن نشر الفنان محمد لطفى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر وفاة أحمد بدير، الأمر الذي استدعى أن يتواصل "الفجر الفني" مع الفنان أحمد بدير ليخرج بدير عن صمته، قائلا"أنا بخير ولسة مخلص سحور ليه يطلعوا إشاعات هو عشان إحنا في إبريل فدى كذبة إبريل".

محمود ياسين

لم ينجُ الفنان محمود ياسين أيضًا من الشائعات بعد تعرضه لشائعة تدهور حالته الصحية واحتجازه فى مصحة، لتخرج ابنته رانيا وترد من خلال فيديو قائلة: "المسائل زادت عن حدها ووالدى جالس معنا فى البيت، بينى وبينه باب.. على طول مع بعض كلنا قعدين تحت رجليه، ونخدمه ونديله عنينا، فعيب أوى الكلام ده، ولن أسمح به مرة أخرى أى حد هيكتب إساءة عن أبى أو أمى هضطر أقاضيه فليس هناك داعى للحاجات دى.. شكرًا".

أحمد خليل

وتعرض الفنان أحمد خليل لشائعة وفاته أيضًا فى أوائل شهر فبراير الأمر الذى نفاه الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ورد أيضا بعدها الفنان أحمد خليل خلال مكالمة هاتفية فى إحدى البرامج: "أنا اعتبرتها بروفة ناجحة لمعرفة محبة الناس ليا، وأشكر كل من اهتم بالسؤال عن حالتى الصحية، وربنا يسامح اللي أطلق عليا الإشاعة دي، هي طبعا حاجة مش حلوة وضايقت أسرتي".

أشرف عبد الباقى

كما لم يسلم الفنان أشرف عبد الباقي، من الشائعات ففى منتصف شهر يناير، تعرض لشائعة وفاته وهذه ليست المرة الأولى الذى يتعرض لمثل هذه الشائعات، وخرج بعدها مباشرة وعلق الأمر من خلال فيديو قائلا فيه: "كل شوية تطلع إشاعات.. ده مات.. ده فى العناية المركزة.. الحمد لله أنا راضى بكل اللى ربنا بيكتبهولنا.. بس لما بيبقى فى حاجة.. لكن اللى بيكتب الكلام قصده ايه غير أن هو بنى آدم ماعندهوش ضمير.. وبيقلق الناس.. لأن المشكلة مش فيا .. المشكلة فى أصحابى وعيلتى وأخواتى وولادى.. ولو حد عاوز يطمن.. أنا الحمد لله زي الفل.. وبقول للى بيطلع الكلام ده حسبى الله ونعم الوكيل".