أولى إعدادية بني سويف: التنظيم ومساعدة الأسرة سر تفوقى

أكدت "حبيبة حاتم محمد" الطالبة مدرسة الشهيد محمد مرزوق الإعدادية للبنات، الأولى على محافظة بنى سويف فى الشهادة الإعدادية، أن سر تفوقها ونجاحها التنظيم داخل البيت وخارج البيت وعلى مكتب استذكار الدروس حيث أنها كانت تضع لكل مادة جدول ووقت للاستذكار ووتضع بمساعدة أسرتها جدول للترفيه والخروج فكل شىء يحصل على حقه دون أن تتأثر مذاكرتى.





وأضافت "حبيبة" فى تصريحات صحفية، أنها كانت لا تغيب عن المدرسة وكانت تستفيد من شرح المعلمين بالمدرسة ومن الددروس التى كانت تحصل عليها من الأب الذى يعمل مدرس لغة عربية والأم التى تعمل مدرسة علوم.





وتمنت حبيبة أن تكون مهندسة كمبيوتر وأشارت الى أن تجربة التابلت تجربة جديدة ومفيده وعصرية ودول العالم الحديث يعتمدون عليه فى التعليم، وأن الثقافة الذاتية للطالب شىء مهم وأساسى خاصة فى طرق التعليم الحديثة القادمة والتى سوف تخوضها مع زملائها فى المرحلة الثانوية.





ومن جانبها أكدت إيناس حسنى والدة حبيبة، أنها وزوجها توفر كل سبل الراحة فى عمليات تحصيل الدروس والمذاكرة لأولادنا وتقوم بتنظيم جميع الأمور الحياتية حتى لا يحرم الابن من شىء فيهمل الدراسة كما أنها تلعب رياضة الكراتية؛ لأن الرياضة شىء أساسى للطالب.





وأضافت أن جميع أبنائها متفوقين فنجلتها تقوى فى أولى ثانوي كانت الأولى على مدرستها العام الماضى فى الشهادة الإعدادية أيضا وأن نجلتها منة الأولى هذا العام على مدرستها فى الشهادة الإعدادية وتتمنت الأم فى نهاية حديثها أن تكون صغيرتها هنا تكون متفوقة مثل بقية بناتها فى المستقبل القريب.





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.



