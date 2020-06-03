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آبل تخطط لطرح جهازها القادم "iPad Air 4" بحجم 11 إنش ومنفذ USB C

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:03 م
iPad Air 4
iPad Air 4
تخطط شركة آبل الأمريكية، لطرح جهاز iPad Air 4 القادم بشاشة مميزة حجمها 11 إنش، كما تدعم الجهاز بمنفذ USB C، وذلك وفقًا لتقرير جديد جاء من الصين.

كشف اليوم عن اللمحات الأولى حول جهاز iPad Air 4 القادم من آبل، حيث أكد تقرير جديد على أن شركة آبل تستبدل منفذ Lighting في هذا الإصدار كما تدعم الجهاز بمنفذ USB C.

نشر التقرير الجديد حول iPad Air 4 عبر أحدث موردي شركة آبل في الصين، والذي أكد على أن هذا الإصدار يأتي بنفس حجم جهاز iPad Pro الأخير الذي تميز بشاشة 11 إنش، مع إطارات نحيفة، مع ميزة Touch ID.

واتجهت آبل خلال السنوات الأخيرة لدعم أجهزة الآيباد بحجم أكبر في الشاشة، وهو ما يؤكد على دعم الإصدار القادم iPad Air 4 بشاشة مميزة بحجم 11 إنش، كما يأتي هذا الإصدار برقاقة معالج A13 Bionic التي تدعم سلسلة هواتف iPhone 11 إلى جانب هاتف iPhone SE للعام 2020.

يذكر أن بعض التسريبات، قد أشارت مؤخراً إلى أن شركة LG قد بدأت في زيادة إنتاج شاشات LCD لأجهزة الآيباد، نتيجة لزيادة الطلب على الأجهزة في الفترة الأخيرة، أيضاً لم يوضح التقرير موعد إطلاق جهاز iPad Air 4، إلا أن تقارير سابقة قد أشارت إلى خطط آبل لإطلاق جهاز iPad Pro جديد بحجم 10.8 إنش خلال النصف الثاني من 2020، كما تطلق الشركة جهاز iPad Mini جديد بحجم 9 إنش في 2021.

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