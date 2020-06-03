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عاجل.. 4 محافظات تسجل أقل معدلات إصابة بكورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:02 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
الفجر
انتهى قبل قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، إلى جانب متابعة جهود مختلف جهات الدولة فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضًا حول آخر المستجدات المتعلقة بموقف حالات الإصابة والوفاة نتيجة "كورونا"، وكذا إجمالى الحالات التي شُفيت وخرجت من المستشفيات.

وأشارت إلى توزيع الحالات الإيجابية على مستوى الجمهورية وأماكن تواجدها سواء كانوا يخضعون للعلاج داخل مستشفيات العزل، أو نُزل الشباب، أوعن طريق العزل المنزلى لتلك الحالات.

وأكدت أن إجمالي عدد الحالات التي تم تحويلها إلى نُزل الشباب بلغ 5894 حالة، فيما سجلت الحالات التي تم عزلها بالمنزل 5484 حالة.

المحافظات الأقل إصابة بـ"كورونا"
وقالت: إنه بتتبع معدلات الإصابة على مستوى الجمهورية، تبين أن المحافظات السياحية، ومنها: مطروح، جنوب سيناء، البحر الأحمر، والوادى الجديد، سجلت أقل عدد حالات إصابات.

فيما سجلت محافظات القاهرة الكبرى، معدلات إصابة أكبر عن باقى المحافظات، ما دعا إلى إتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة عدد المستشفيات داخل تلك المحافظات الأكثر إصابة، بما يسهم فى تقليل الإختناقات وتخفيف الضغط على مستشفيات العزل الموجودة بها.

زيادة عدد الأسرة الداخلية
وأشارت وزيرة الصحة إلى الجهود التى تم بذلها في إطار مواكبة زيادة أعداد الإصابة بـ"كورونا"، التي تمت مؤخرًا، خاصة فيما يتعلق بزيادة عدد الأسرة الداخلية بالمستشفيات، وكذا عدد أسرة الرعاية المركزة، فضلًا عن أجهزة التنفس الصناعى، وذلك سعيًا لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لمصابى الفيروس على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن إجمالي عدد المستشفيات المتعاملة مع أزمة "كورونا" وصل إلى 340 مستشفى على مستوى الجمهورية بعد إضافة 320 مستشفى فرز وعزل على مستوى الجمهورية، تضم 35152 سريرًا داخليًا، و2218 جهاز تنفس صناعى، و3539 سرير رعاية مركزة.

وأضافت أنه جارٍ العمل على تجهيز 36 مستشفى أخرى، ليصبح إجمالى عدد المستشفيات التى تتعامل مع مصابى فيروس "كورونا" 376 مستشفى على مستوى الجمهورية.

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