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عاجل.. ارتفاع الدولار يؤثر على سعر الذهب في مصر

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:40 م
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
أحمد الشيخ


أثر ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي على أسعار الذهب في السوق المحلي حيث أدى إلى ثباتها رغم انخفاضها عالمياً.

من جانبه ارجع ايهاب واصف نائب رئيس شعبة تجارة المصوغات والمجوهرات بالغرف التجارية، تراجع أسعار الذهب عالميا و ثبات سعره محليا إلى إرتفاع قيمه صرف الدولار أمام الجنيه المصري والذى ارتفع لنحو 10 قروش صباح اليوم الاربعاء، ليرفتح فوق 16 جنيه لأول مرة منذ ديسمبر من العام الماضي 2019.

 

وسجل سعر الذهب اليوم الاربعاء 3/6/2020 في مصر الأسعار التالية:

سعر الذهب عيار ١٨ : 656.55 جنيه

سعر الذهب عيار ٢١ : 766 جنيه

يعر الذهب عيار ٢٤ : 875.40 جنيه

سعر الجنيه الذهب : 6128 جنيه

السعر العالمي : 1719 دولار للأوقية

 

وكان الذهب قد شهد ارتفاعات كبيرة منذ بداية العام وخصوصا خلال الربع الثاني مع تفشي فيروس كورونا المستجد فى مصر باعتباره ملاذ أمن للمستثمرين، فى ظل انخفاض أسعار العملات عالمياً وتدهور أسواق المال بسبب انسحاب المستثمرين من تلك الأسواق بعد الخسائر الكبيرة التى لحقت بها جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وشهد سوق الذهب فى مصر حالة من الركود بسبب ارتفاع أسعارة بأكثر من 80 جنيه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ثم دخول شهر رمضان المبارك الذى تتوقف فيه الأفراح والزواج وبالتالى يقل الاقبال على شراء الذهب فى ظل ضعف القوى الشرائية للمواطن المصرى وتوجيهها للأنفاق الاستهلاكي على الأكل والشراب والعلاج خلال الشهر الكريم.

 

أزدتد الركود مع إغلاق محلات الذهب والمجوهرات لمدة أسبوع خلال عيد الفطر المبارك في إطار الإجراءات الاحترازية التى طبقتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال فترة عيد الفطر المبارك، وهو ما يعد جزء من خطة التعايش مع الفيروس التى كانت أعلنت الحكومة عن تطبيقها عقب إجازة عيد الفطر المبارك مع بداية الأسبوع الجارى والتى تضمنت العديد من الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين والحفاظ عليهم من تفشي الفيروس القاتل.

 

وكانت محلات الذهب على مستوى الجمهورية قداعلنت التزامها بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد وحظرت على كافة العملاء دخول المحلات دون ارتداء كمامة.


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