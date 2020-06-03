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الحبس سنة مع الشغل لمتهم في أحداث "طلعت حرب"

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، في إعادة إجراءات مُحاكمة مُتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث طلعت حرب"، بمعاقبته بالحبس لمدة سنة مع الشغل لما نسب اليه من اتهامات.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. 

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت فى وقت سابق بسجن المتهم وآخرين 5 سنوات غيابيا، وقام المتهم بعمل إعادة إجراءات على الحكم. 

ويُواجه المتهم اتهام التظاهر دون تصريح والتجمهر وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة والخاصة وحيازة ألعاب نارية والتعدى على قوات الشرطة وحيازة شماريخ. 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية المقيدة برقم ١٨٧٦ لسنة ٢٠١٥ كلي وسط، ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحيازة ألعاب نارية، والتعدى على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ. 


كانت قد أمرت نيابة قصر النيل بإحالة 61 متهما إلى المحاكمة في اتهامهم بالتظاهر دون تصريح في محيط نقابة الصحفيين ووسط القاهرة. 

وأمرت النيابة قبل نظر تجديد حبس المتهمين داخل المحكمة، إحالة المتهمين جميعا في القضيتين 6407،6508 لسنة 2016 إلى جلسة موضوعية أمام محكمة الجنح. 

كانت النيابة قد قررت إخلاء سبيل 55 متهما، وقررت حبس 61 آخرين 4 أيام في اتهامهم بالتظاهر دون تصريح في محيط نقابة الصحفيين ووسط القاهرة وميدان التحرير. 



قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة بمعاقبة ابراهيم ادم بالسجن لمدة 7 سنوات والذي كان صادر ضده حكما غيابيا بالسجن المؤبد وعاقبت ايضا المحكمة المتهم محمود محمد بالسجن لمدة 3 سنوات والذ كان صادر ضده حكما غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة عن التهم المنسوبة اليهم فى أحداث عنف النزهة. 

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد وجهت النيابة للمتهمين تهم القتل والشروع فى قتل والتجمهر واستعراض القوة. 


في سياق آخر، قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين قاموا باقتحام مركز شرطة أطفيح وإضرام النيران فية والتعدي على قوات الشرطة وذلك عقب اعتصامي فض رابعة والنهضة والمعروفة إعلاميًا بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح " وهي القضية رقم 6616 لسنة 2013 جنايات اطفيح والمقيدة برقم 2935 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة، لجلسة 6 يوليو المقبل لانتداب محامي للمتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.


ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيحوإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد اصدرت حكمها في القضية علي 119 متهم وتراوحت فيها الاحكام من المشدد الي السجن 3 سنوات. 

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مصر قضية طلعت حرب طلعت حرب جماعة ارهابية القضاء احداث اطفيح

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