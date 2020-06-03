آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

الفنانة رجاء الجداوي.. واصل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" سطوه المسلح بالغطاء الدهني، الذي يمكنه من إسقاط البشر واحدا تلو الآخر دون رادع، لهذا الكائن الذي لا يرى بالعين المجردة، سالبًا أرواحًا، ومدمرًا اقتصاديات دول، ومجبرًا للبشرية على اتخاذ أسلوب ونهج حياة جديد.





إصابة رجاء الجداوي





وأصيبت الفنانة القديرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا في الـ24 من مايو الماضي عقب إجراء التحاليل المعملية والتي جاءت إيجابية ما استدعى نقلها إلى مستشفى الحجر الصحي بمنطقة أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية.





تصريحات رجاء الجداوي عقب إصابتها





وظهرت رجاء الجداوي بعدها في تسجيلين صوتيين الأول، عقب نقلها إلى االحجر الصحي، حيث قالت إن حالتها بسيطة ومستقرة ونقلت إلى مستشفى "أبو خليفة" بعدما اتصلت بوزيرة الصحة هالة زايد والتي نصحتها بعدم الدخول لمستشفى خاص، ونصحتها بالحجر الحكومي.





تطورات حالة رجاء الجداوي





وقالت ابنة رجاء الجداوي منذ أيام قليلة إن والدتها تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة من آن لآخر إلى جانب حالتها النفسية الصعبة، لأنها تحب روح الجماعة وأن يعيش الناس بجوارها.





رجاء الجداوي تحذر الجميع





وأطلت رجاء الجداوي علينا من جديد تحذر الجميع من خطورة "كورونا" والمشاكل الصحية الكبيرة التي تواجهها وضيق التنفس ونفسها القصير إذ لا تقدر على التحدث بجملة طويلة، مناشدة الجميع بضرورة توخي الحذر.





رجاء الجداوي في غرفة الرعاية المركزة





وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء في الساعات القليلة الماضية تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنانة القديرة رجاء الجداوي ما استدعى نقلها إلى غرفة الرعاية المركزة، بعدما عانت من ضيق تنفس شديد.





تفاصيل حالة رجاء الجداوي





وردت أميرة مختار نجلة رجاء الجداوي على ما تم تداوله بشأن فقدانها الوعي ودخولها للرعاية المركزة، من خلال حسابها الرسمي عبر "فيس بوك"، بأن والدتها لم تفقد الوعي إلى الآن.





مكانة رجاء الجداوي الفنية





وتحظى النجمة رجاء الجداوي بمكانة كبيرة بين جمهورها نظرا لروحها الطيبة ووجهها البشوش المبتسم دومًا، الذي جعل الكاميرا تبحث عنه لسنوات طويلة، منذ أن عملت كعارضة أزياء وحتى التحاقها بعالم الفن لتشارك كبار عمالقة ونجوم زمن الفن الجميل، وعل أبرز أعمالها، دورها كابنة للباشا في فيلم "دعاء الكروان" حيث شاركت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة و"فارس السينما" النجم أحمد مظهر.







