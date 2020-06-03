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هزة قوة تضرب شمال تشيلي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:47 م
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات

أعلن مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية، عن هزة قوية بلغت قوتها 6.8 درجة ضربت شمال تشيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

 

وكشف المركز، أن الزلزال وقع على عمق 145 كيلومترا، وبلغت قوته 6.8 درجة ضرب شمالي تشيلي في وقت مبكر من صباح اليوم.

 

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قالت إن مركز الزلزال يقع على مسافة نحو 62 كيلومترا جنوب غربي سان بيدرو دي أتاكاما.

 

وفي سياق آخر، كانت السلطات في تشيلي، أعلنت عن حفر آلاف القبور الجديدة في المقبرة الرئيسية بالعاصمة تشيلي، بالتزامن مع تصاعد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

 

وارتفع معدل الإصابات في تشيلي هذا الأسبوع، ما دفع الحكومة إلى إعلان حجر إلزامي لسكان سانتياغو البالغ عددهم 7 ملايين نسمة اعتباراً من الجمعة.

 

وكانت تشيلي تسجل ما بين 350 و500 إصابة في اليوم، قبل أن ترتفع الإصابات في نهاية الأسبوع، لتسجل الأربعاء الماضي، 2600 إصابة في 24 ساعة، والعدد نفسه تقريباً الخميس.

 

وقال مدير المقبرة رشيد سعود" "ندرك أن هذه لحظة تاريخية وأننا قد نحتاج مزيداً من القبور لأننا رأينا ما حدث في دول أخرى".

 

وكان حفارو القبور يعدون نحو 2000 قبر جديد للتعامل مع الوفيات المحتملة بالوباء الذي أودى حتى الآن بحياة 368 شخصاً في تشيلي منذ 3 مارس.

 

وأضاف رشيد "علينا أن نقارن ذلك مع الدول الأخرى التي لجأت إلى مقابر جماعية، ومع البلدان التي شهدت وفيات في الشوارع وتراكم جثث متعفنة في الشاحنات، هذا ما نريد تجنبه، نأمل ألا نضطر لاستخدام القبور" الجديدة.

 

وقال رئيس نقابة عمال المقبرة، لويس إيفينيس، إنه قلق من الوضع في مدن تشيلية أخرى، مشيراً إلى "نقص القدرات" في فالبارايسو، وفينا ديل مار في الوسط، ومدينتي كونسيبسيون، وتالكاهوانو في أقصى الجنوب.

 

 هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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