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50 ألف جنيه لأسر شهداء كورونا من الأطباء البيطريين

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر
قررت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء البيطريين، بعد الموافقة الجماعية تليفونيا، على مساندة الأعضاء في هذه الظروف عن طريق صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل شهيد توفى متأثرا بكورونا.

وقال الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إنه بناء علي البيان الصادر بتاريخ 12 أبريل 2020 من نقيب عام أطباء بيطريين مصر، الدكتور خالد فاروق العامري، الذي ينص على صعوبة وتعذر انعقاد مجلس النقابة العامة في الظروف الحالية وتحمل هيئة مكتب النقابة المسؤلية كاملة هذه الفترة لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، وبناء علي الأحداث الراهنة والظروف الصعبة التي تواجه الكادر الطبي عموما والأطباء البيطريين في مواجهة جائحة فيروس كورونا خاصة، فإنه تقرر التالى:

1- فى حالة الإصابة للعضو يتم صرف مبلغ ۱۰۰۰۰ جنيه (عشرة آلاف جنيه).

2- فى حالة الوفاة للعضو لا قدر الله يتم صرف مبلغ 50000 جنيه (خمسون ألف جنيه).

وأشار إلى أن ذلك بخلاف ما يتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه (عشرون ألف جنيه) في حالة الإصابة، و۵۰۰۰۰ جنيه (خمسون ألف جنيه) في حالة الوفاة.

هذا وكان الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو مجلس النواب، قال إن هيئة المكتب قد عقدت اجتماع، برئاسة الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين، حيث تم التصديق على البيان الصادر بتاريخ 16 أبريل 2020، والذى تضمن وقف اجتماعات المجلس، واجتماعات اللجان النوعية فيما عدا لجنة الإشراف على الانتخابات، بالإضافة إلى قرار الأمين العام بإيقاف التعامل مع الفنادق وعدم صرف أي مبالغ تحت مُسمى مبيت للأعضاء.

وأوضح البدرى، أنه تم خلال الاجتماع اعتماد صرف كافة الإعانات والبالغ عددها 350 إعانة، بجانب كافة الإعانات العلاجية، كما تم التصديق على المبلغ المستحق لوزارة الرى لصالح نادى الأطباء البيطريين فى أسيوط.

وأشار إلى أن النقابة لم تصرف أى إعانات لأعضائها المصابين بكورونا، لافتا إلى أن المصابين وحالات الوفاة يحصلون على دعم مادى من اتحاد نقابات المهن الطبية، والذى حدد 50 ألف لأسر المتوفيين، و20 ألف لحالات الإصابة.
50 ألف جنيه لأسر شهداء كورونا من الأطباء البيطريين
50 ألف جنيه لأسر شهداء كورونا من الأطباء البيطريين

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