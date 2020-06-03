50 ألف جنيه لأسر شهداء كورونا من الأطباء البيطريين

1- فى حالة الإصابة للعضو يتم صرف مبلغ ۱۰۰۰۰ جنيه (عشرة آلاف جنيه).





2- فى حالة الوفاة للعضو لا قدر الله يتم صرف مبلغ 50000 جنيه (خمسون ألف جنيه).





وأشار إلى أن ذلك بخلاف ما يتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه (عشرون ألف جنيه) في حالة الإصابة، و۵۰۰۰۰ جنيه (خمسون ألف جنيه) في حالة الوفاة.





هذا وكان الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو مجلس النواب، قال إن هيئة المكتب قد عقدت اجتماع، برئاسة الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين، حيث تم التصديق على البيان الصادر بتاريخ 16 أبريل 2020، والذى تضمن وقف اجتماعات المجلس، واجتماعات اللجان النوعية فيما عدا لجنة الإشراف على الانتخابات، بالإضافة إلى قرار الأمين العام بإيقاف التعامل مع الفنادق وعدم صرف أي مبالغ تحت مُسمى مبيت للأعضاء.



