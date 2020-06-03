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تصريحات مفاجأة من إيجالو بعد تمديد إعارته مع مانشستر يونايتد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:45 م
إيجالو
إيجالو
حسام مجدي
تحدث النيجيري أوديون إيجالو مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي والمعار من صفوف نادي شنجهاي شينوا الصيني عن سعادته الكبيرة بإستمراره مع الفريق لموسم أخر.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أعلن منذ عدة أيام رسميا تمديد إعارة إيجالو لموسم أخر مع الفريق ليستمر مع الفريق حتى نهاية شهر يناير من عام ٢٠٢١ القادم.

وقال أوديون إيجالو في تصريحات صحفية: "الآن مددت إعارتي، وهذا يجعلني أكثر هدوءا والتزاما، أنا هنا حتى نهاية يناير، أريد فقط أن أبذل الكثير من الجهد والاستمتاع بالأمر، ومساندة الفريق وفعل أي شيء حتى يرتفع إلى مكانة أعلى".

وتابع: "أنا متحمس ومستعد للعب المباريات من جديد، الأيام القليلة الماضية كانت صعبة، لأنه كان هناك الكثير من الحديث حول مستقبلي".

وقد شارك أوديون إيجالو في ٨ مباريات حتى الآن مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٤ أهداف.

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