Advertisements

الصين تعارض الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان قبل ذكرى 4 يونيو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أوردت وكالة "{ويترز"، أن وسائل الإعلام الحكومية الصينية كانت تستمتع في أيام الاحتجاجات الفوضوية في الولايات المتحدة وتسلط الضوء على تهديد الرئيس دونالد ترامب باستخدام القوات، حتى مع اقتراب الذكرى السنوية لقمعها العسكري ضد المتظاهرين قبل 31 عامًا - الحملة الدموية التي شنتها في ساحة تيانانمن في العام 1989 على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في بكين.

وقالت الوكالة: "لعدة أيام، غطت وسائل الإعلام الصينية بشكل بارز الاحتجاجات في أعقاب مقتل شرطة مينيسوتا لجورج فلويد، رجل أسود غير مسلح، على النقيض من ذلك بدعم السياسيين الأمريكيين للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج".

وقال هو شي جين، محرر صحيفة جلوبال تايمز، صحيفة شعبية وطنية تصدرها صحيفة الشعب اليومية الحاكمة للحزب الشيوعي الحاكم، إن الولايات المتحدة كانت تحتفل بذكرى تيانانمن "بطريقة فريدة".

وأضاف باللغة الإنجليزية على "تويتر": "يتم إرسال الجيش الأمريكي إلى المدن والشرطة تفتح النار. تثبت الولايات المتحدة أهمية الصين لاستعادة النظام في عام 1989. ولكن في ذلك الوقت، كان تدمير النظام الصيني أسوأ بكثير من الولايات المتحدة الآن".

ودفعت احتجاجات هونج كونج العام الماضي، والتي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف، بكين الشهر الماضي، إلى إعلان أنها ستفرض تشريعات للأمن القومي على المستعمرة البريطانية السابقة.

لم يتم الاحتفال بالذكرى السنوية لـ4 يونيو لإطلاق قوات المتظاهرين الطلاب النار في ساحة تيانانمن في بكين عام 1989، والتي تقول جماعات حقوقية وشهود، أنها ربما قتلت الآلاف، في البر الرئيسي ونادرًا ما تذكرها وسائل الإعلام الرسمية باللغة الصينية.

يوم الاثنين، تعهد ترامب باستخدام القوة العسكرية إذا لم يتم قمع العنف الأمريكي.

أخبار تهمك

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ يوم

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن الموجة الثانية لكورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ 12 دقيقة

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ يومين

"صحة البرلمان": مستشفيات خاصة تطلب 300 ألف كمقدم لعلاج المصاب بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 13 ساعة

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعيينات وتنقلات جديدة بقرار من السيسي

منذ ساعتين و 50 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:16 م

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

12:53 م

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

02:11 م

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

11:20 ص

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

01:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين