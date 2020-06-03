إزالة مسجد بحي بولاق الدكرور لتعارضه مع مسار محور ترعة عبدالعال

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على توجيه الشكر للدكتور محمد مختار وزير الأوقاف وكافة قيادات الوزارة للمساهمة مع المحافظة في بناء المسجد بديل لخدمة المواطنين.





وسددت محافظة الجيزة، قيمة مسجد الهداية والذي من المقرر إزالته لتعارضه مع مسار محور ترعة عبد العال الواقع بنطاق حي بولاق الدكرور، حيث سيتم إنشاء مسجدا بديلاً عنه لخدمه أهالي المنطقة.





وأشاد راشد بالتعاون المثمر مع وزارة الأوقاف ودعمها الدائم لكافة المجالات التنموية والخدمية بالمحافظة وحرصها علي تقديم يد العون انطلاقاً من المسئولية المجتمعية وأن الجميع يعمل لمصلحة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن محور ترعة عبد العال يعد من المحاور المرورية الهامة المارة بقلب حي بولاق الدكرور، وسيساهم في تحقيق سيولة مرورية كبيرة.





محافظ الجيزة: خط ساخن للرد على استفسارات المواطنين عن كورونا





وخصصت محافظة الجيزة، خطا ساخنا للمواطنين، لتلقي شكاوي واستفسارات العلاج بشأن فيروس كورونا المستجد.





وأعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تخصيص أرقام 114 الخاصة، بمحافظة الجيزة و35714170 الخاص بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، وذلك للتسهيل على المواطنين.





وأكد محافظ الجيزة، أنه سيتابع على مدار اليوم أي شكاوى ترد عبر الخطوط الساخنة للتأكد من التعامل الفورى مع أية حالات اشتباه.





ولفت إلى أن الخطوط ستساهم في تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسي 105 التابع لوزارة الصحة.





وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أهمية تعقيم وتطهير مقار مكاتب البريد والأماكن المخصصة لصرف المعاشات، قبل بدء صرفها اليوم.





‏‪ ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة إجراء أعمال التطهير والتعقيم مع مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المواطنين في أثناء عملية الصرف، مع تجهيز أماكن ومقاعد مناسبة للانتظار واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى.





وشدد على التأكد من ارتداء جميع المواطنين المترددين على مقار الصرف للكمامات حفاظًا على سلامتهم ولمجابهة فيروس كورونا.‬





ولفت إلى أنه تم إقامة خيام وتوفير كراسى أمام مكاتب البريد والمنافذ المخصصة لصرف المعاشات، وتزويدها بمندوب لمساعدة أرباب المعاشات وتيسير إجراءات صرف المعاش الخاص بهم والتصدي لأي مشكلات وحلها فور‬ًا.





وفي الإطار نفسه، تابع المحافظ حملات الزيارات المنزلية التي تنفذها مديرية الشئون الصحية بالمحافظة للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، من قبل الفرق الطبية بجميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة‪ .‬





وكلف محافظ الجيزة بإجراء الكشف والاطمئنان على الحالة الصحية للحالات الإيجابية المصابه بفيروس كورونا والمخالطين لهم، مؤكدًا توزيع العلاج والوقايات الشخصية وإعطاء الإرشادات الخاصة بالعزل المنزلي‪.‬



