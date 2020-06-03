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طلب إحاطة بشأن تزاحم المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري دون إجراءات وقائية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
تقدمت شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عمر مروان، بشأن تزاحم المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري دون وجود إجراءات احترازية ووقائية مما سينذر بكارثة.

وأوضحت ثابت، في طلبها اليوم الأربعاء، أن غلق مكاتب الشهر العقاري في فترة إجازة عيد الفطر، إلى ما يقرب من 7 أيام متواصلة، وتراكم طلبات المواطنين وتأجيلها لحين عودة العمل بالمكاتب، تسببت في تكدس وتزاحم كبير للمواطنين أمام المكاتب، في تجاهل تام لاتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة لمنع انتقال العدوى.

وأشارت، إلى أن تجمع المواطنين بما لا يقل عن 100 شخص أمام المكاتب سينذر بكارثة حقيقية وسيتم نقل العدوى بين المواطنين، فالإجراءات التي تتخذها مكاتب الشهر العقاري داخل مقراتها لن تجدي، لا سيما وأن الإصابات ستزداد في الخارج نتيجة وقوف المواطنين بلا تنظيم او تنفيذ تعليمات التباعد وترك مسافات آمنة بين كل مواطن والآخر.

وأكدت أن غلق مكاتب الشهر العقاري المتواجدة بالنوادي وغيرها تسبب في تزاحم وتكدس أكثر بمكاتب الشهر العقاري الذي تم فتحها، الأمر الذي سيؤدي لزيادة مهولة في أعداد الإصابات في الوقت الذي تحاول الدولة بكامل طاقتها السيطرة على انتشار الفيروس والحد من فرص انتقال العدوى بين المواطنين.

وطالبت عضو مجلس النواب، بوجود آلية جديدة للعمل داخل مكاتب الشهر العقاري لمنع تكدس المواطنين، وإتاحة تقديم بعض الخدمات بشكل إلكتروني مؤقتا لحين الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تحديد موعد لكل مواطن الكترونيا منعا التزاحم والتكدس، فضلا عن وضع عامل من الشهر العقاري خارج المكاتب لتنظيم وقوف واصطفاف المواطنين والحفاظ على مسافات التباعد بين كل مواطن لمنع انتقال العدوى.

1152 إصابة جديدة بالكورونا.. و47 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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كورونا شادية ثابت بوابة الفجر الفجر الشهر العقاري

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