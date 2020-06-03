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استمرار حبس نقاش لقتله خاله في الحوامدية.. و"الميراث" كلمة السر

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:35 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس نقاش بالحوامدية، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل خاله، بسبب الميراث وتسديد طعنات بجسده.

وكشفت التحقيقات، أن قسم شرطة الحوامدية، تلقى شارة من المستشفى بوصول "م.ع"، ٥٠ سنة، عامل، مصاب بطعنتين إحداها أسفل القلب وفي حالة حرجة، بالانتقال والفحص وسؤال زوجة المصاب أقرت باعتداء نجل شقيقة زوجها "م.ح"، ٤١ سنة نقاش، عليه على إثر خلافات قديمة بسبب الميراث، وتوفي المجني عليه بعد ساعات متأثرًا بإصابته.

وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة وألقت القوات القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب، ويدعى "رجب" على أيدي أحد جيرانه في قرية الجملة بمنطقة العياط.

وأوضحت التحقيقات، أن الخلافات بين الطرفين تعود لعام مضى، عندما كان شقيق القتيل قد خطب فتاة ثم انفصلا، وفي يوم الواقعة ذهب المجني عليه وشقيقه إلى نفس الشارع الذي تقطن فيه أسرة خطيبته السابقة، لكي يتناولا الإفطار مع أحد أقاربهما الذي يقطن في نفس الشارع الذي تقطن به خطيبته السابقة، وفور رؤيته لأهلها، حدثت مشاجرة، وتدخل كل من الطرفين من العائلتين لمناصرة طرفه، الامر الذي دفع المجني علية التوجة لمساعدة شقيقه، ولكنه تلقي طعنه نافذة بالصدر وسط أحداث المشاجرة، فسقط قتيلا.

بداية الواقعة، تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العياط قد تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "رجب. ص. ع" في العقد الثاني من عمره، مصاب بطعنة نافذة ولقي مصرعه متأثرا بإصابته، ومقيم بقرية الجملة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين شقيق المجني عليه وأهل خطيبته السابقة وتدخل كل الطرفين لمناصرة أقاربه إلى أن انتهى الأمر بسقوط المجني عليه غارقًا في دمائه، وتم ضبط طرفي المشاجرة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم فرض كردون أمني على القرية لمنع تجدد المشاجرة مرة أخرى.

وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة إخلاء سبيل المتهمين في واقعة التنمر والاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ونشر الفيديو عبر التيك توك، بعد تصالحهم مع المجني عليه.

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بوابة الفجر الفجر الحوامدية استمرار حبس نقاش

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