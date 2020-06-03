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شيري عادل تحتفل بعيد ميلاد شقيقها: "ستكون دائمًا صديقي"

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:33 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
حرصت الفنانة شيري عادل، على الإحتفال بعيد ميلاد شقيقها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت شيري عادل صورة جمعتها بشقيقها، وعلقت على الصورة قائله: "لأن لدي أخ، سيكون دائمًا لي صديق، أحب أخي، عيد ميلاد سعيد وأتمنى لك حياة طويلة وسعيدة ومليئة بالصحة".

وفي سياق آخر، شاركت شيري عادل مؤخرًا في مسلسل "الإ أنا"،  في حكاية بعنوان "أمر شخصي".


يُشار أن مسلسل "إلا أنا" قصة يسري الفخرانى، تدور أحداثه في إطار 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى- طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرى عادل الدرامية مسلسل "السهام المارقة" الذي تم عرضه لأول مرة في شهر رمضان 2018 على قناة أبو ظبي، وشارك في بطولته شريف سلامة،هاني عادل ووليد فواز، وعدد من الفنانين العرب منهم عائشة بن أحمد، واللبنانية دياموند أبو عبود، السعودي هشام فقيه والعراقي كامل إبراهيم وإخراج محمود كامل.


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