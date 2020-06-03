تأجيل الرحلة الرابعة من بيروت للقاهرة إلى غد الخميس

أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية ببيروت بلبنان، تأجيل الرحلة الرابعة إلى غدٍ الخميس بدلًا من اليوم الأربعاء.





وأوضح بيان لوزارة القوى العاملة، كان من المقرر أن قيام الرحلة اليوم الاربعاء ضمن ٤ رحلات قادمة من بيروت إلي القاهرة اليوم للمواطنين العائدين من لبنان والتى كان مقررا لها الساعة العاشرة والنصف مساء؛ على أن يكون موعد الإقلاع الساعة السابعة والنصف من صباح غد الخميس المواق ٤ يونيو.





وتابعت، أنه من المقرر وصول ٣ رحلات للقاهرة قادمة من بيروت علي خطوط اير كايرو أرقام الرحلات هى: ٢٠٢، ٢٠٤؛ ٢٠٦ ساعات القيام علي التوالي من بيروت الساعة السابعه والنصف صباحا؛ والثانية عشر والنصف ظهرا؛ والخامسة والنصف مساء.

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نجح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة.