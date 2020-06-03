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تأجيل الرحلة الرابعة من بيروت للقاهرة إلى غد الخميس
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:31 م
إسماعيل منطاوي
أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية ببيروت بلبنان، تأجيل الرحلة الرابعة إلى غدٍ الخميس بدلًا من اليوم الأربعاء.
وأوضح بيان لوزارة القوى العاملة، كان من المقرر أن قيام الرحلة اليوم الاربعاء ضمن ٤ رحلات قادمة من بيروت إلي القاهرة اليوم للمواطنين العائدين من لبنان والتى كان مقررا لها الساعة العاشرة والنصف مساء؛ على أن يكون موعد الإقلاع الساعة السابعة والنصف من صباح غد الخميس المواق ٤ يونيو.
وتابعت، أنه من المقرر وصول ٣ رحلات للقاهرة قادمة من بيروت علي خطوط اير كايرو أرقام الرحلات هى: ٢٠٢، ٢٠٤؛ ٢٠٦ ساعات القيام علي التوالي من بيروت الساعة السابعه والنصف صباحا؛ والثانية عشر والنصف ظهرا؛ والخامسة والنصف مساء.
القوي العاملة: تحصيل 321 ألف جنيه مستحقات11 عاملا مصريا بالسعودية
نجح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة.
وقام المكتب صرف مستحقات متأخرة لـ 11 من العاملين المصريين بإحدى شركات المقاولات ، وبلغت إجماليها 75 ألفا و500 ريال سعودي، أي ما يوازي 321 ألفا و630 جنيها مصريا تقريبا.
ولفت هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة إلي أن الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة الـ 11 عاملا ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
وتابع قائلا : إن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالى بالرياض أحمد رجائي، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى شركة المقاولات للمطالبة بصرف مستحقات هذه العمالة ، ووتم على مدار أسبوعين التواصل يومياً مع الشركة من أجل سداد مستحقات العاملين كاملة مع عمل تأشيرة خروج نهائي لعودتهم إلى أرض الوطن.
وأكد المستشار العمالي بالرياض أن الشركة تجاوبت بالفعل وديا ، وقامت بصرف المستحقات المالية النظامية لـ 11 عاملا مصريا في الشركة ، حيث بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة للعاملين خمسة وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي ، وجارى التنسيق لاستخراج تأشيرة الخروج النهائي وعودتهم إلى أرض الوطن.
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