عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها





وكتبت أميرة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " امي في الرعاية المركز ه صح بس لم تفقد الوعي بقول اهوه للمره الثانيه........ادعولها بالشفي هي وكل مريض".





وكانت الإعلامية لمياء حمدين كتبت منذ قليل عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ماتت رجاء الجداوي ماتت" ولكنها حذفت المنشور بعد دقائق من نشره.





نفت أمير مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، خبر وفاتها الذي نشرته الإعلامية لمياء حمدين، وأكدت أنها بصحة جيدة.