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عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:16 م
الفجر الفني
نفت أمير مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، خبر وفاتها الذي نشرته الإعلامية لمياء حمدين، وأكدت أنها بصحة جيدة.
وكتبت أميرة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " امي في الرعاية المركز ه صح بس لم تفقد الوعي بقول اهوه للمره الثانيه........ادعولها بالشفي هي وكل مريض".
وكانت الإعلامية لمياء حمدين كتبت منذ قليل عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ماتت رجاء الجداوي ماتت" ولكنها حذفت المنشور بعد دقائق من نشره.