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عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
نفت أمير مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، خبر وفاتها الذي نشرته الإعلامية لمياء حمدين، وأكدت أنها بصحة جيدة.

وكتبت أميرة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " امي في الرعاية المركز ه صح بس لم تفقد الوعي بقول اهوه للمره الثانيه........ادعولها بالشفي هي وكل مريض".

وكانت الإعلامية لمياء حمدين كتبت منذ قليل عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ماتت رجاء الجداوي ماتت" ولكنها حذفت المنشور بعد دقائق من نشره.

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