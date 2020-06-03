Advertisements

عاجل.. الدولار يقفز 10 قروش متجاوزا مستوى 16 جنيها

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
واصل سعر الدولار ارتفاعه في البنوك خلال تعاملات اليوم حيث قفز نحو 10 قروش  في بعض البنوك متجاوزا مستوى 16 جنيها، ليصعد سعر العملة الأمريكية 10 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.


وزاد سعر الدولار 10 قروش في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس إلى 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع، فيما صعد سعر الدولار 5 قروش بنك كريدي أجريكول إلى 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.


وزاد سعر العملة الأمريكية 5 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.97 جنيه للشراء، و16.07 جنيه للبيع، وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.


واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.91 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

 كما شهد سعر الدولار ارتفاعا في شركات الصرافة العاملة في السوق المصري متجاوزا حاجز 16 جنيها بعد ارتفاعه خلال تعاملات اليومين الماضيين. 

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

"صحة البرلمان": مستشفيات خاصة تطلب 300 ألف كمقدم لعلاج المصاب بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 12 ساعة

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ ساعتين

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن قرارات مجلس الأهلي الأخيرة

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يؤكد رحيل إكرامي إلى بيراميدز ويكشف سر خطير وراء نفي اللاعب

منذ ساعة

اكتشاف غير متوقع لعلاج المصابين بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ يوم

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:53 م

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

11:20 ص

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

01:09 ص

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

09:46 م

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

02:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين