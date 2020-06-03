ننشر موعد الغاء الحجر الصحي في مصر للعائدين من الخارج

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء الموافق 3/6/2020، بعقد اجتماعًا مع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وناقشت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، عددًا من الملفات الهامة، مثل عودة الطيران، ومستجدات فيروس كورونا وطرق مواجهته وجهود وزارة الصحة، وموعد الغاء الحجر الصحي في مصر للعائدين من الخارج.





ومن المنتظر أن يعلن رئيس مجلس الوزراء قرار الغاء الحجر الصحي في مصر على العائدين من الخارج وتحديد موعده، حيث كشف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، رشدي زكريا، عن أن الساعات القادمة ربما تشهد إعلان الحكومة المصرية الغاء الحجر الصحي في مصر الخاص بالعائدين من الخارج.





وذكر رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن جميع العائدين من الخارج سيخضعون للتحاليل الطبية من قبل إدارة الحجر الصحي بالمطارات المصرية للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورنا.





وأشار زكريا إلى أن مصر للطيران تضع في أولوياتها جميع الإجراءات والاحترازات الوقائية للسلامة ولتأمين عملائها، كما تتابع جميع الأخبار والمستجدات الخاصة بأزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19، أولا بأول.





وأعلن زكريا، عن أن الشركة القابضة لمصر للطيران، على أتم استعداد لاستئناف حركة الطيران في أي وقت، مع الالتزام بجميع إجراءات السلامة والتي تعد من أولويات مصر للطيران.





ويشار إلى أن وزارة الصحة المصرية، قررت في وقت سابق، تقليل فترة الحجر الصحي للعائدين من الخارج إلى 7 أيام بدلًا من 14 يومًا، حيث إنه من المقرر أن يقضي العائدون من الخارج أسبوعًا فقط داخل الحجر الصحي.



