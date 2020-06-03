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محكمة إندونيسية تأمر الرئيس بالاعتذار عن قيود الإنترنت بمنطقة بابوا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أصدرت محكمة إندونيسية، اليوم الأربعاء، أمرًا للرئيس جوكو ويدودو، بتقديم اعتذار رسمي بعد أن حكمت بأن قرار حكومته بكبح سرعات الإنترنت لاحتواء الاضطرابات المدنية في منطقة بابوا العام الماضي كان غير قانوني.

وفي قرار الأربعاء، أمرت المحكمة الإدارية في جاكرتا الحكومة المركزية، بما في ذلك "ويدودو"، بتقديم اعتذار رسمي عن "إبطاء و / أو قطع الوصول إلى الإنترنت" للشعب الإندونيسي والمنظمات الإعلامية، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأمرت المحكمة الحكومة بنشر الاعتذار في ثلاث صحف وطنية وبثته على ست محطات تليفزيونية في غضون شهر واحد من صدور الحكم.

وقال ادي وحي الدين، محامي المدعين لـ"رويترز": "ليس هناك ما يضمن أن الحكومة لن تفعل ذلك مرة أخرى ولكن أخلاقيًا ثبت أن ما فعلوه لم يكن صحيحًا"، مشيرًا إلى أن أمام الحكومة 14 يومًا لتقرر ما إذا مناشدة.

اندلعت المظاهرات في عدد من المدن في أغسطس الماضي بعد أن زُعم أن طلاب بابوا في مدينة سورابايا في جزيرة جاوة قد سخروا بالافتراءات العنصرية.

مع اندلاع الاضطرابات في مقاطعتي بابوا وبابوا الغربية، قالت الحكومة، إنها قلصت الوصول إلى الإنترنت "لمنع الخدع من الانتشار" لأن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من العنف.

تم رفع الدعوى من قبل تحالف الصحفيين الإندونيسيين (AJI) ومجموعة الدعوة شبكة جنوب شرق آسيا لحرية التعبير (SAFEnet). وجادلت في أن اختناق الإنترنت، لا سيما في وقت الاضطرابات المدنية، يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان وانتهاكًا لحرية الإعلام.

ولم يتسن الاتصال بمتحدث رئاسي للتعليق.

وفي مقابلة مع "رويترز"، العام الماضي، دافع وزير الاتصالات جوني ج. بليت عن هذه الخطوة. وقال: "عندما يكون هناك عصيان مدني، فهذا ليس قمعًا". وهذا يُعيد الوضع إلى طبيعته".

التقارير في بابوا، حيث دعا البعض منذ فترة طويلة للاستقلال عن إندونيسيا، كانت مقيدة بشكل متكرر لوسائل الإعلام الأجنبية.

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