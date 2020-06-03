عاجل.. أرقام صادمة لوفيات كورونا بين طاقم التمريض (فيديو)

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن هناك 300 ألف ممرض وممرضة مسجلين بالنقابة العامة بفروعها على مستوى الجمهورية، بينهما 220 ألف بالعمل الحكومي، منوهة بأن هناك قرار من وزارة الصحة مؤخرًا بأن جميع المستشفيات ستصبح مستشفيات عزل للتمكن من استقبال كافة مصابي فيروس كورونا وتقديم الخدمة لهم.





وأضافت "كوثر"، خلال حوارها مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه تم تخصيص دور بكل مستشفى لعلاج الأطقم الطبية، مشددة على أن الأطقم الطبية والتمريض خط المواجهة والدفاع الأول لصحة المواطنين، وهم الجيش الثاني الذي يُحارب عدو غير مرئ.





وتابعت نقيب التمريض، أن هناك 10 شهداء من التمريض ضحايا فيروس كورونا، وهناك عدد من حالات الإصابة على مستوى الجمهورية منهم مازال تحت العلاج، ومنهم من تعافوا ويتواجدوا بمنازلهم، ومنهم من تماثلوا للشفاء وعادوا للعمل مرة أخرى دون خوف من الإصابة مرة أخرى، مشددة على انهم لديهم 220 ألف مشروع شهيد وفقًا لحديث التمريض انفسهم.





ولفتت "كوثر"، إلى أن هناك بعض المستقيلين ويبلغ عددهم أكثر من 2500 ممرض طلبوا العودة للعمل للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا.





1152 إصابة جديدة بالكورونا.. و47 حالة وفاة





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.



