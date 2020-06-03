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أحمد فتحي مطلوب على جوجل بعد إصابة عائلته بـ "كورونا"

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:43 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
تصدر النجم أحمد فتحي كابتن منتخب مصر ولاعب الأهلي المنتقل الموسم المقبل إلى صفوف نادي بيراميدز "ترند" محرك البحث جوجل، اليوم الأربعاء، عقب الإعلان عن إصابة عائلته بفيروس كورونا المستجد.

أحمد فتحي وكورونا

وكشفت زوجة أحمد فتحي السيدة نورا إسماعيل عن إصابة عائلتها بفيروس كورونا، والمكونة من ابنتيها، ما أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيمًا في ظل حالة التخوف المنتشرة بكافة دول العالم مع انتشار الجائحة.

إصابة زوجة احمد فتحي وبناته

وقالت زوجة أحمد فتحي في منشور لها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنها أصيبت بفيروس كورونا وكتبت: "ادعولنا.. إحنا كورونا أنا وبناتي".

أحمد فتحي يتصدر البحث

وزاد بحث المتابعين على النجم أحمد فتحي الملقب بـ "جوكر" الكرة المصرية، ما جعلهه يتصدر محركات البحث، من أجل الاطمئنان على صحته وصحة أسرته ومعرفة آخر التطورات التي تتعلق بحالتهما الصحية.

انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

ورفض أحمد فتحي التجديد للنادي الأهلي بعد مناورات كبيرة ومتكررة، مفضلًا عرض بيراميدز المالي الضخم، وعقب الإعلان عن قرب تجديده للاستمرار مع الفريق، فاجأ الجميع بموافقته على الانتقال إلى نادي بيراميدز.

ردود الفعل حول رحيل أحمد فتحي

وتباينت الآراء حول موقف أحمد فتحي الأخير مع النادي الأهلي، ما بين مؤيد ومعارض، فمنهم من يرى أن من حق اللاعب تأمين مستقبله ولاسيماً أن وجوده في الملاعب أصبحت فترته معدودة، وآخرون يروا أنه ترك الأهلي وحب الجماهير من أجل المال.

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