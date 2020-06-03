البورصة تواصل مكاسبها وتحقق أرباح 2 مليار جنيه

حافظت مؤشرات البورصة المصرية على مكاسبها مدفوعة بعمليات شرائية قوية من قبل المستثمرون العرب والمصريون خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء؛ ليربح رأسمالها السوقي نحو 2.9 مليار جنيه.

وقام المستثمرون المصريون والعرب بتنفيذ عمليات شرائية واسعة بصافي قيمة 414 مليون جنيه و19 مليون جنيه على الترتيب، في المقابل كانت صافي تعاملات الأجانب نحو البيع بقيمة 433 مليون جنيه.

وقادت العمليات الشرائية للمصريين والعرب، المؤشرات الرئيسية للسوق للارتفاع، حيث صعد المؤشر الرئيسي " egx30" بنسبة 0.88% ليصل إلى 10430 نقطة، وصعد المؤشر " egx70" متساوي الأوزان بنسبة 0.5% ليصل إلى 1198 نقطة، و كما طالت الارتفاعات المؤشر " egx100" بنسبة 0.7% وصلا إلى مستويات 1931.8 نقطة.