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ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية 2020 بالبحيرة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية المهنية، بنسبة نجاح 88.19%.

وبلغ إجمالى عدد المتقدمين 6419 طالبًا وطالبة، حضر منهم 6282، ونجح 5540 طالبًا وطالبة.

كانت "الفجر"، نشرت نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة، اليوم الأربعاء، حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين 93 ألف و643 طالب وطالبة حضر منهم 93 ألف و589 ونجح منهم عدد 92 ألف و787 طالب وطالبة، وقدم محافظ البحيرة التهنئة للطلاب متمنيا دوام التفوق والنجاح.

وأكد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إدارة الرحمانية التعليمية، جاءت بالمركز الأول بنسبة نجاح بلغت 99.85% يليها في المركز الثاني إدارة الدلنجات بنسبة 99.8 % وإدارة كوم حمادة فى المركز الثانى مكرر بنسبة 99.8 % فيما احتلت إدارة المحمودية المركز الثالث بنسبة 99.76% وتلتها إدارة رشيد التعليمية في المركز الرابع بنسبة 99.69%.

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