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عبدالحفيظ يكشف موقف أحمد فتحي من الإصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:38 م
بوابة الفجر
محمد الصو
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبية عينة أحمد فتحي لاعب الفريق بعد خضوعه لتحليل فيروس كورونا.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات اليوم: "اللاعب سليم تمامًا والعينات المسحوبة أثبتت ذلك، وكل الأمنيات الطيبة لأسرة اللاعب بالتعافي من الإصابة من هذا الفيروس".

وأعلنت نورا إسماعيل، زوجة اللاعب أحمد فتحي إصابتها بفيروس كورونا هي وبناتها خلال الساعات القليلة الماضية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت زوجة نجم الأهلي، من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مطالبة المتابعين بالدعاء لها بعد إصابتها بفيروس كورونا هي وبناتها، حيث كتبت قائلة: "ادعولنا إحنا كورونا أنا وبناتي".

وكان أحمد فتحي أعلن رحيله عن النادي الأهلي بشكل رسمي، والتوقيع لصفوف بيراميدز سبورت، بداية من الموسم المقبل مكتفيًا بما قدمه للمارد الأحمر بالسنوات الماضية.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي، بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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