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الذهب يهبط للجلسة الثانية على التوالي اليوم الأربعاء

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
هبط الذهب للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء فيما قفزت الأسهم آملا في مزيد من التحفيز وتفاؤل تجاه التعافي الاقتصادي مما أضعف الطلب على المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1721.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0626 بتوقيت جرينتش، وكان قد تراجع 0.7 بالمئة يوم الثلاثاء. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1726.90 دولار.

وقلص من إغراء الذهب، ارتفاع الأسهم العالمية قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وسط مؤشرات على تعافي في أنشطة الأعمال مع استئناف حكومات أنشطتها.

وأطلقت الحكومات والبنوك المركزية في أنحاء العالم العنان لحزم تحفيز مالية ونقدية غير مسبوقة لمساعدة اقتصاداتها التي عصفت بها جائحة كورونا.

في غضون ذلك، نزل مؤشر الدولار لأقل مستوى فيما يزيد عن شهرين فيما استمرت المظاهرات ضد وحشية الشرطة في الولايات المتحدة ما يقدم بعض الدعم للمعدن الأصفر.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1980.42 دولار للأوقية في حين نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 836.76 دولار.

وفقدت الفضة 1.2 بالمئة إلى 17.87 دولار بعدما سجلت أعلى مستوى منذ 25 فبراير شباط يوم الاثنين.


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