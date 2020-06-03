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هيئة السكك الحديدية توضح حقيقة صرف بدل العطلات

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت هيئة السكة الحديد، عن أنه يتم صرف بدل العطلات من واقع السجلات الرسمية لجميع العاملين الذين تطلب العمل وجودهم في خلال عطلة عيد الفطر المبارك وذلك طبقًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء، وأن الهيئة لم تصدر أي قرار أو تعليمات بتحديد حد أدنى أو أقصى للعطلات وهي متروكة كليًا للتشغيل الفعلي المسجل لكل عامل ضمن أيام العطلات وفق رقابة مشددة تتبعها الهيئة على كافة مراحل التنظيم والتنفيذ بما يضمن حفظ حقوق العامل.

وأشارت الهيئة، إلى أنه تم الالتزام الكامل بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن مدة إجازة عيد الفطر المبارك وتوقف كامل لوسائل النقل العامة ومن ضمنها القطارات خلال الفترة من الأحد الموافق 24 مايو حتى الجمعة 29 مايو وأن احتياجات العمل تم تحديدها بمعرفة النواب المختصين، وذلك لطوائف التشغيل وعمال الصيانة من خلال توزيع المسئوليات وتحديد أعداد ومهام المتواجدين بالعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر الواردة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأهابت الهيئة، بعدم نشر أي أخبار من شأنها أن تثير البلبلة بين صفوف العاملين بالهيئة إلا بعد الرجوع للمصادر الرسمية في مرحلة يحتاج فيها الوطن الغالي اصطفاف كافة مؤسساته والعاملين بها صفًا واحدًا خلفه لتجاوز تلك المرحلة الاستثنائية والعبور سويًا إلى المستقبل يدًا واحدة.

1152 إصابة جديدة بالكورونا.. و47 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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