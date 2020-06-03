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هيا الشعيبي تتعرض لهجوم حاد بسبب مسلسل "مليار ريال"

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:23 م
بوابة الفجر

تعرضت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي لهجوم جديد بسبب دورها في مسلسل "مليار ريال" الذي عرض في الموسم الرمضاني 2020.

 وفاجأ الكاتب السعوي رجا المطيري مؤخراً متابعين بالتعليق على دورها في العمل رغم مرور أسابيع على انتهاء عرضه.

ونشر على حسابه على "تويتر" مقطعاً منه قامت فيه الممثلة بتقليد الفنانة السعودية الراحلة رباب وأرفقه بتغريدة كتب فيها: "هيا الشعيبي تسيء للفنانة الراحلة رباب في مسلسل مليار ريال. مؤلم ومؤسف وصولنا إلى الحد الذي نستورد فيه مهرجين من دول الجوار".

وأحدث هذا ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وتفاعل الكثيرون مع هذه التغريدة حيث أيد بعضهم وجهة نظر الكاتب مشيرين إلى أن الفنانة الراحلة اتسمت بالرفعة وابتعدت في حضورها عن التصنع والابتذال بحسب تعبير عدد من المغردين.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها هيا الشعيبي للهجوم بسبب المسلسل ففي وقت سابق سخر الفنان والكاتب الكوميدي السعودي عبد المجيد الكناني من أدائها فيه، واصفاً إياه بالتهريج والاستهبال. ورفض الاعتذار منها خلال حلوله ضيفاً على برنامج "تفاعلكم" الذي تقدمه سارة دندراوي على شاشة قناة "العربية".

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