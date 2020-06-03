Advertisements

شوبير يؤكد رحيل إكرامي إلى بيراميدز ويكشف سر خطير وراء نفي اللاعب

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:23 م
شوبير
شوبير
محمد الصو
كشف الاعلامى أحمد شوبير، حقيقة توقيع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نادي بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد شوبير خلال برنامجه على إذاعة أون سبورت، أن شريف إكرامى، وقع بالفعل إلى بيراميدز، ولكنه يشعر بالاستياء من طريقة إعلان التعاقد معه.

وتابع شوبير: "شريف إكرامي حاسس أنه اتكروت، وعايز حقه فى قصة إعلان انتقاله لبيراميدز بشكل يليق بتاريخه وإسمه وبطولاته فى الكرة المصرية لاسيما أن النادى تعامل بطريقة أفضل مع زملاؤه السابقين بالقلعة الحمراء أحمد فتحى وعبد الله السعيد "

وأضاف شوبير: "إكرامى كان ينتظر إعلان انتقاله لبيراميدز بشكل يستحقه كأن مثلا يتم عقد مؤتمر صحفى أو تقديم الصفقة بشكل يعبر عن انضمام نجم كبير للنادى استطاع بحكنة وذكاء وحكمة أن يخرج من الاهلى ناديه ومقر انجازاته وبطولاته دون أن يشعر مشجع أهلاوى واحد بالغضب منه لتمتعه بثقافة عالية للغاية وهى الفارق بينه وبين كل اللاعبين".

وكان شريف إكرامي، أعلن عن رحيله من النادي الأهلي، بنهاية الموسم الجاري مكتفيًا بما قدمه لفريقه بالسنوات الماضية.

أخبار تهمك

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ يوم

تفاصيل قرار وزارة الإسكان بإعفاء البعض من غرامات التأخير (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ يومين

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

اكتشاف غير متوقع لعلاج المصابين بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

"صحة البرلمان": مستشفيات خاصة تطلب 300 ألف كمقدم لعلاج المصاب بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن قرارات مجلس الأهلي الأخيرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 12 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:20 ص

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

01:09 ص

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

09:46 م

اكتشاف غير متوقع لعلاج المصابين بفيروس كورونا

11:07 ص

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين